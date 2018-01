Arsenal, eliminata de o echipa din liga a doua inca in turul 3 al Cupei Angliei: tunarii au incasat 4 goluri - VIDEO

Arsenal Londra a cedat rusinos, cu 2 la 4 in fata celor de la Nottingham Forest in turul 3 din Cupa Angliei. Tunarii s-au vazut condusi inca in prima repriza, cand Lichaj a marcat de doua ori.

In partea secunda, gazdele au beneficiat de doua penalty-uri, pe care le-au realizat. Pentru tunari au marcat Mertesacker si Welbeck.

Tot ieri, Tottenham s-a impus fara probleme in fata celor de la Wimbledon. Golul lui Vertonghen si dubla lui Kane au adus victoria gazdelor.