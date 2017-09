Alexandre Lacazette a deschis scorul in minutul 20, dupa ce portarul oaspetilor a respins in fata sutul lui Sanchez. Internationalul francez a semnat dubla in partea secunda, cand a inscris din penalty.

Chiar daca au mai avut ocazii clare, niciuna dintre echipe nu a mai inscris. S-a incheiat 2 la 0, iar Arsenal a repurtat cea de-a treia victorie in Premier League. Dupa 6 etape disputate, tunarii ocupa locul 7 in campionat.