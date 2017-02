Real Madrid a batut-o pe Napoli, iar Arsenal Londra a fost umilita in optimile Ligii Campionilor de catre nemtii de la Bayern Munchen - VIDEO

Bayern Munchen e ca si calificata in sferturile Ligii Campionilor. Nemtii au umilit acasa formatia Arsenal Londra, scor 5 la 1. Robben a deblocat tabela de marcaj cu o executie fantastica, insa londonezii au egalat prin Sanchez. Jocul englezilor s-a prabusit in partea secunda. Bayern a inscris de 3 ori in doar 10 minute, iar pe final Muller a pus capac sperantelor tunarilor la revenire.

Arsene WENGER, ANTRENOR ARSENAL LONDRA “Ultimele 25 de minute au fost un coşmar pentru noi. Am arătat de parcă nu aveam cu ce replica.”

Un pas important spre sferturi a facut si Real Madrid. Galacticii au trecut acasa de Napoli, scor 3 la 1. Chiar daca s-au vazut condusi inca in minutul 8, trupa lui Zidane a revenit in mare fel. Benzema a egalat in prima repriza, ca in partea secunda Kroos si Casemiro sa aduca victoria pentru madrileni. Returul de pe Stadio San Paolo se va disputa pe 7 martie.