Arsenal Londra a oferit faza zilei. Tunarii s-au aparat cu toti cei 11 jucatori pe linia portii, dar totusi au incasat gol - VIDEO

Vlad Chiriches a inschis golul superb, in amicalul lui Napoli contra amatorilor de la Trento, meci castigat cu 7 la 0. Mertens, Giaccherini, Callejon, Ounas si Milik cu o dubla au fost ceilalti marcatori.

Pentru echipa din sudul Italiei acesta a fost al doilea amical al verii, in primul Napoli, s-a impus cu un incredibil 17 la 0, contra unei alte formatii de amatori, Anaunia.

Intr-un alt meci de control, in Australia, Arsenal a dominat-o total pe Western Sydney Wanderers, pe care a invins-o cu 3 la 1. Tunarii au oferit si faza serii. La o lovitura indirecta in interiorul careului, toti jucatorii lui Arsene Wenger s-au asezat pe linia portii, dar chiar si asa nu au scapat de gol.

Arsenal, s-a razbunat insa de 3 ori prin golurile frumoase inscrise Mohamed Elnen, Aaron Ramsey si Olivier Giroud. Urmatorul meci al lui Arsenal este unul de nota 10.

Pe 19 iulie, la Shanghai, in cadrul International Champions Cup, tunarii o vor intalni pe Bayern Munchen.In schimb Manchester United deja si-a inceput partidele de gala.

Diavolii rosii au jucat in fata celor de la Los Angeles Galaxy, iar trupa lui Mourinho s-a impus cu 5 la 2. United a inceput meciul in forta, conducand cu 3 la 0 dupa doar 26 de minute. Marcus Rashford a marcat o dubla, iar Fellaini a stabilit scorul primei reprize.

In repriza secunda, noile achizitii Lukaku si Lindelof au debutat, dar nu au reusit sa se remarce. Au facut-o in schimb Mkhitaryan si Anthony Martial, care au dus scorul la 5 la 0. LA Galaxy au redus din proportiile scorului in ultimele zece minute, atunci cand Giovani Dos Santos a reusit si el dubla.