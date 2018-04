Arsenal Londra isi continua evolutia perfecta in Europa League. Tunarii au facut show la Londra contra celor de la TSKA Moscova in sferturile competitiei - VIDEO

Arsenal Londra e ca si calificata in semifinalele Europa League, dupa victoria sigura, cu 4 la 1, contra rusilor de la TSKA. Tunarii au facut spectacol pe Emirates, iar Ramsey si Lacazette au reusit cate o dubla in prima parte. Golul fabulos din lovitura libera nu i-a salvat pe rusi. Chiar daca echipa sa a invins clar aseara, tehnicianul tunarilor a ramas impresionat de TSKA.

Arsene WENGER, ANTRENOR ARSENAL: "Au jucat foarte ofensiv. Nu suntem obisnuiti cu asa ceva pe Emirates in Premier League. De obicei, echipele joaca mai atent, ne asteapta pe noi sa atacam, iar asta nu a fost comfortabil pentru noi. "

Tot ieri, Lazio Roma s-a impus cu 4 la 2 in fata celor de la Salzburg. Immobile a stabilit scorul final si a ajuns la 8 reusite in acest sezon de Europa League. In celelalte partide, Atletico Madrid a trecut cu 2 la 0 de Sporting, in timp ce Leipzig s-a impus la limita in fata francezilor de la Olympique Marseille.