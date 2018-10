Arsenal Londra s-a dezlantuit. Tunarii au obtinut a saptea victorie consecutiva in campionat si, totodata, a zecea in toate competitiile - VIDEO

Leicester a deschis scorul dupa o jumatate de ora de joc. Sutul lui Chilwell a fost deviat de Bellerin in propria poarta. Fundasul spaniol al lui Arsenal, insa, a contribuit mai tarziu la golul egalizator – a pasat decisiv lui Ozil, pentru 1 la 1.

Dupa pauza, antrenorul lui Arsenal l-a trimis in teren pe Aubameyang si mutarea a fost decisiva. Tunarii au reusit doua combinatii superbe. Mai intai, Ozil i-a pasat lui Bellerin, iar acesta i-a scos mingea lui Aubameyang pentru 2 la 1, iar apoi, o noua serie fabuloasa de pase s-a incheiat cu assist-ul lui Ozil pentru atacantul gabonez.

Arsenal a obtinut a 7-a victorie consecutiva, in campionat, si are 21 de puncte acumulate, in Premier League. Tot 21 au formatiile Tottenham si Chelsea. Prima pozitie este impartita de Manchester City si Liverpool, cu cate 23 de puncte la activ.