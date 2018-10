Arsenal Londra se descurca de minune in Europa League. Tunarii au castigat un nou meci, in deplasare, scor 3 la 0, in fata campioanei Azerbaidjanului, Qarabag - VIDEO

A fost un meci spectaculos in Azerbaidjan. Fundasul grec al echipei Arsenal, Sokratis, a deschis scorul in minutul 4. Dupa pauza, mijlocasul de 18 ani, Smith-Rowe a dus scorul la 2 la 0 pentru Arsenal, in urma unui sut din unghi. Rezultatul final a fost stabilit de Matteo Guendouzi, care a reusit sa inscrie in minutul 80.

Intr-un alt meci al Ligii Europei, AC Milan a revenit senzational cu Olympiacos. Grecii au marcat primii, insa dubla lui Cutrone si golul lui Higuain i-au ajutat pe rossoneri sa castige cu 3 la 1. Tot aseara, Krasnodar a produs surpriza - a batut-o pe Sevilla cu 2 la 1.

Chelsea Londra a obtinut o victorie grea in duelul cu ungurii de la MOL Vidi. Morata a reusit sa inscrie singurul gol al meciului in minutul 70. In continuare, va prezentam cele mai interesante rezultate de aseara, din Europa League.