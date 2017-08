Arsenal si Leicester au facut show in primul meci din cel de-al 25-lea sezon de Premier League: tunarii au marcat 4 goluri - VIDEO

De mai putin de 100 de secunde a avut nevoie Alexandr Lacazette pentru a marca in primul sau meci oficial in tricoul tunarilor. Arsenal s-a impus dramatic in fata celor de la Leicester, scor 4 la 3. Replica oaspetior a venit imediat. Okazaki a inscris in minutul 5. Leicester a dat lovitura in prima repriza. Vardy a marcat din centrarea lui Albrighton si si-a adus echipa in avantaj. Totusi, la pauza a fost egalitate. Welbeck a inscris pentru 2 la 2. Leicester a iesit in avantaj si in partea secunda. Vardy a reusit dubla.

Arsenal a revenit fabulos pe final. Intrati pe teren in repriza a doua, Ramsey si Giroud au marcat 2 goluri in 2 minute si au adus victoria pentru Arsenal.

Intr-un alt meci din prima etapa a Campionatului Angliei, Liverpool a remizat impotriva formatiei Watford, scor 3 la 3. Salah a inscris la debut.

Soarta partidei s-a decis pe final. Gazdele s-au salvat in minutul 93. Mignolet a gafat la ultima faza a meciului.

Ultimele meciuri din prima etapa a Campionatului Angliei se vor disputa maine.