Arsenal si Manchester City au remizat spectaculos in ultimul meci din etapa. Scorul final de 2 la 2 a fost stabilit in minutul 53 - VIDEO

Sane a deschis scorul inca in debutul partidei, dupa o pasa eleganta a lui de Bruyne. Arsenal a egalat in minutul 40. Theo Walcott a profitat de o greseala a defensivei cetatenilor. Bucuria tunarilor a durat totusi doar 2 minute. Aguero a sutat in forta si si-a adus echipa din nou in avantaj.

Scorul final de 2 la 2 a fost stabilit in minutul 53. Mustafi a marcat dupa o faza fixa.

In ultimele 10 partide, Arsenal a obtinut doar 3 victorii, doua dintre care fiind in Cupa Angliei, contra unor echipe din Liga a cincea. Tunarii sunt pe locul 6 in Premier League, in timp ce Manchester City ocupa pozitia a patra.