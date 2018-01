Artur Ionita a contribuit la unicul gol marcat aseara de Cagliari in meciul cu AC Milan. Mijlocasul moldovean a pasat decisiv pentru Barella, care a inscris un gol fabulos - VIDEO

Artur Ionita a pasat decisiv pentru Barella, care l-a invins pe portarul Donnarumma cu un sut fantastic. Imediat, mijlocasul moldovean putea inscrie, dar a trimis peste poarta. Jocul lui Cagliari s-a prabusit inca in prima repriza. Kessie a inscris de doua ori in 8 minute si a stabilit scorul final de 2 la 1 pentru AC Milan.

In meciul etapei, Inter a remizat pe teren propriu contra celor AS Roma, scor 1 la 1. Oaspetii au deblocat tabela de marcaj in prima repriza, insa Inter a dat lovitura pe final. Gazdele au inscris cu 4 minute inainte de final si au ajuns la 5 meciuri fara victorie in campionat.