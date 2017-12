Artur Ionita a fost erou pentru echipa sa in meciul cu Sampdoria. Mijlocasul moldovean a pasat decisiv la golul egalizator al celor de la Cagliari - VIDEO

Artur Ionita a centrat perfect, iar Pavoletti a inscris in minutul 60. A fost golul de 2 la 2, dupa ce Sampdoria conducea cu 2 la 0 inca in prima repriza. Faza meciului a fost oferita de portarul oaspetilor. Viviano a degajat ghinionist chiar intr-un adversar, iar mingea a intrat in poarta. S-a incheiat 2 la 2, iar Cagliari ocupa locul 13 in Serie A. Artur Ionita si-a prelungit contractul cu echipa in aceasta toamna.