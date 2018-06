Artur Ionita are antrenor nou la echipa de club. Cagliari a anuntat numele noului tehnician, care a tinut o conferinta de presa

Rolando MARAN, ANTRENOR CAGLIARI: "As vrea sa vorbesc despre Pavoletti, Barella, Ionita, Joao Pedro, Farias, Sau, de toti acesti jucatori, care sunt ai mei, la moment, sunt mai puternici decat ceilalti. De asta, este interesant sa construiesc o echipa in jurul acestor jucatori care, in opinia mea, sunt de o calitate inalta si se pot integra bine."

Noul antrenor de la Cagliari a mai pregatit in trecut echipe ca Bari, Vicenzia sau Chievo. Artur Ionita evolueaza la Cagliari din 2016. A fost al patrulea sezon in Serie A pentru mijlocasul moldovean.