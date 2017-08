Artur Ionita este in forma maxima inaintea noului sezon. Mijlocasul moldovean a inscris un super gol in partida amicala a celor de la Cagliari contra formatiei Crotone - VIDEO

Ionita a deschis scorul cu un sut splendid, de la distanta in minutul 22. Crotone insa a marcat 2 goluri in 9 minute si a plecat in avantaj la vestiare. Scorul final de 2 la 2 a fost stabilit de Pedro. In prima etapa din Seria A, Cagliari, formatia lui Artur Ionita, va intalni campioana sezonului trecut, Juventus.