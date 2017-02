Artur Ionita, in forma maxima dupa accidentare. A dat ieri o pasa de gol in meciul contra celor de la Sampdoria - VIDEO

Artur Ionita e in forma maxima dupa accidentare. Moldoveanul, care evolueaza in Seria A la formatia Cagliari, a dat ieri o pasa de gol in meciul contra celor de la Sampdoria.

Ionita a pasat elegant cu capul, iar Isla nu a ratat. Totusi, oaspetii au egalat inca in prima repriza. Cu 5 minute inainte de final, mijlocasul moldovean a vazut cartonasul galben pentru un fault. S-a incheiat 1 la 1. Cu o pasa decisiva, dar si 6 deposedari, Artur Ionita a fost omul meciului, iar Cagliari ocupa locul 14 in Seria A. Tot ieri, AS Roma a trecut spectaculos de Torino, scor 4 la 1. Gazdele au iesit in avantaj gratie reusitei lui Dzeko, care l-a egalat astfel pe liderul topului golgheterilor Seriei A, Higuain. Romanii si-au dublat avansul prin Salah, iar dupa pauza, Paredes a inscris golul serii.

Oaspetii au redus din diferenta prin Maxi Lopez, insa inainte de finalul partidei, Nainggolan a stabilit scorul final de 4 la 1.

In derby-ul etapei, AC Milan s-a impus la limita contra rivalei Fiorentina, scor 2 la 1. Gazdele au punctat dupa doar un sfert de ora de joc.

Fiorentina a egalat 4 minute mai tarziu, iar golul victoriei a fost reusit inca pana la pauza. Deulofeu a marcat si a adus 3 puncte importante pentru milanezi.

Dupa victoria de ieri, AC Milan s-a apropiat la 4 puncte de locurile ce duc in Europa League.