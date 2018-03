Artur Ionita nu se opreste din a invata si a progresa. La fel ca si la nationala, la Cagliari mijlocasul moldovean are un nou antrenor - VIDEO

Artur Ionita, unul dintre cei mai buni fotbalisti moldoveni, trece prin schimbari importante atat la nationala, cat si la club. Cagliari si-a schimbat antrenorul pe parcursul sezonului curent. Ionita vede cu ochi buni inlocuirea.

Artur IONITA, MIJLOCAS CAGLIARI: "Este foarte bine pentru ca este un antrenor care a mai adus ceva nou pentru mine. Sunt lucrurile care ma ajuta sa progresez."

Cagliari ocupa locul 14 in Serie A, avand o singura victorie in ultimele 5 partide. Ionita spune ca este unul dintre cei mai dificili ani in campionatul Italiei.

Artur IONITA, MIJLOCAS CAGLIARI: "Este un an foarte greu pentru ca toate echipele lupta pana la urma. Este foarte interesant pentru ca e mult mai echilibrat decat in anii precedenti. Sunt chiar mandru sa prezint tara in Serie A."

Artur Ionita a bifat 27 de aparitii pentru Cagliari in acest sezon. Mijlocasul moldovean a dat 2 pase decisive.