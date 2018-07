Artur Ionita se pregateste in forta pentru noul sezon. Mijlocasul moldovean de la Cagliari a marcat in ultimul amical al gruparii din Serie A - VIDEO

Artur Ionita a inscris in minutul 76 golul de 9 la 0 in amicalul dintre Cagliari si Real Vicenza, echipa din Serie C. Mijlocasul moldovean l-a invins fara emotii pe goalkeeperul advers, dupa ce anterior a mai avut cateva ocazii de a marca.

Cagliari s-a impus categoric in cadrul amicalului - 10 la 0. Pentru echipa din Serie A, Farias si Castro au reusit cate o dubla. Pe 1 august, Cagliari va disputa un amical impotriva turcilor de la Fenerbahce. Noul sezon din Serie A incepe pe 19 august.