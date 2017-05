AS Monaco, campioana in Franta dupa o pauza de 17 ani si a dat o petrecere pe cinste. Invitatul special a fost rapperul 50 Cent - VIDEO

50 Cent a sustinut un concert privat pentru a sarbatori sezonul istoric reusit de AS Monaco. Gruparea din Principat a castigat titlul in Franta pentru prima oara in ultimii 17 ani. Jucatorii monegascilor au urcat pe scena si au ridicat trofeul ravnit.

AS Monaco a avut o evolutie splendida si in Champions League, unde a ajuns pana in semifinale. La concertul privat a fost prezent si Printul Albert al II-lea de Monaco. Monegascii au invins in ultima etapa din Campionatul Frantei gruparea Rennes, scor 3 la 2, stabilind un nou record in fotbalul francez, 12 victorii consecutive.