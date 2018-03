AS Roma a castigat 5 meciuri, in ultimele 6 etape de campionat. Capitolinii au invins-o pe Torino - VIDEO

Fundasul grec Manolas i-a dedicat golul lui Davide Astori, fotbalistului echipei Fiorentina, decedat duminica. AS Roma a avut o prima repriza cu emotii, in partida cu Torino, dar a scapat cu basma curata, iar, dupa pauza, a inscris de 3 ori. In afara de Manolas, De Rossi si Pellegrini si-au trecut numele pe lista marcatorilor.

AS Roma a castigat 5 partide, in ultimele 6 etape din Serie A. Capitolinii ocupa locul 3 in clasament. Echipa antrenata de Eusebio Di Francesco se pregateste de duelul de marti, cu Sahtior Donetsk, din Liga Campionilor. In mansa tur, in Ucraina, AS Roma a cedat, scor 1 la 2.