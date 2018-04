AS Roma a reusit miracolul in Champions League. Italienii s-au calificat in semifinalele Champions League, dupa ce a invins Barcelona cu 3 la 0 - VIDEO

AS Roma a reusit minunea si s-a calificat in semifinalele Champions League, dupa ce a invins acasa cu 3 la 0 Barcelona. Italienii au avut o misiune aproape imposibila, dupa infrangerea cu 1 la 4 din tur. Imbatati de succesul din tur, catalanii nu au fortat in atac aseara si au fost pedepsiti.

In fata propriilor suporteri, Roma a deschis scorul inca in minutul 6, prin Dzeko. Gazdele au crezut in sansa lor, iar in partea secunda, De Rossi si Manolas au adus o calificare istorica pentru AS Roma in semifinalele Champions League. In culmea fericirii, presedintele romanilor s-a scaldat intr-un havuz, dupa meci.

Miracolul insa nu s-a produs si pe Etihad. Dupa 0 la 3 in tur, Manchester City a inceput perfect revenirea in meciul cu Liverpool si a deschis scorul imediat dupa startul partidei.

Cetatenii au dominat clar in prima repriza, insa nu au mai reusit sa marcheze. Liverpool a intors scorul in partea secunda si a invins si in retur. Salah a egalat in minutul 56, ca mai apoi Firmino sa spulbere orice sansa a cetatenilor.

Jurgen KLOPP, ANTRENOR LIVERPOOL: "Dupa aceste doua meciuri, cred ca am meritat sa ne calificam in etapa urmatoare. Am marcat 5 goluri contra lui Man City, am incasat 1. Aceste cifre de obicei sunt imposibile. Baietii au facut asta. Sunt fericit."

In aceasta seara se vor disputa ultimele doua partide din sferturi. Bayern Munchen intalneste acasa Sevilla, iar Real Madrid primeste vizita italienilor de la Juventus.