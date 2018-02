AS Roma da semne de revenire dupa succesul clar contra celor de la Benevento. Romanii s-au impus cu 5 la 2 aseara si au revenit pe loc de Champions League - VIDEO

AS Roma s-a distrat cu Benevento, reusind o victorie clara, scor 5 la 2. Chiar si asa, oaspetii au fost cei, care au punctat primii. Gazdele au egalat pana la pauza, iar in repriza secunda au dat lovitura. Under a confirmat forma buna pe care o parcurge, marcand de 2 ori. Pentru Roma au mai inscris Defrel si Dzeko.

A fost prima victorie de acasa pentru Roma in acest an. Tot ieri, Torino a trecut fara probleme de Udinese, scor 2 la 0. Belotti a inscris golul cu numarul 5 in acest sezon de Serie A. In urmatoarea etapa, FC Torino intalneste formatia Juventus.