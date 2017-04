AS Roma nu a reusit sa intoarca soarta calificarii, chiar daca i-a invins aseara in returul semifinalei Cupei Italiei pe cei de la Lazio, scor 3 la 2 - VIDEO

AS Roma nu a reusit sa intoarca soarta calificarii, chiar daca i-a invins aseara in returul semifinalei Cupei Italiei pe cei de la Lazio, scor 3 la 2. Dupa infrangerea din tur cu 0 la 2, gazdele au inceput in forta. Totusi, Lazio a deblocat tabela de marcaj. Pana la pauza insa, AS Roma a egalat. El Shaarawy a inscris pe finalul reprizei.

In partea secunda, Lazio a condus din nou. Immobile a finalizat o faza splendida a oaspetilor.

AS Roma insa a revenit fantastic. Salah a reusit dubla si a adus victoria pentru echipa sa.

S-a incheiat 3 la 2, insa Lazio merge in ultimul act al Cupei Italiei gratie victoriei din tur. Cea de-a doua finalista se decide astazi in meciul dintre Napoli si Juventus.