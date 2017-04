AS Roma s-a impus pe terenul formatiei Pescara, scor 4 la 1, si si-a intarit pozitia secunda in Campionatul Italiei - VIDEO

Meciul cu Pescara parea a fi o plimbare usoara pentru AS Roma. Totusi, giallorossi s-au chinuit aproape 44 de minute sa marcheze. Strootman a deschis scorul. La faza urmatoare de atac, insa, capitolinii au inscris din nou, prin Nainggolan.

AS Roma a inceput superb repriza secunda. Salah a facut 3 la 0 cu o executie superba.

Mai tarziu, Salah a reusit sa trimita inca o data balonul in plasa portii adverse. Pescara a marcat golul de onoare in minutul 83. Dupa aceasta infrangere, echipa a retrogradat matematic in a doua liga. In acelasi timp, AS Roma ocupa locul 2 in Serie A, cu 75 de puncte, avand cu 4 mai multe decat Napoli. Lidera Juventus este foarte aproape de un nou titlu, avand 83 de puncte la activ.