Asa ar trebui sa arate o adevarata finala. A fost nevoie de 18 zile si 12 meciuri pentru a afla numele campionului mondial de sah: Magnus Carlsen a reusit sa-si pastreze titlul - VIDEO

Finala Campionatului Mondial de Sah a durat mai mult decat se perevedea. In actul decisiv, Magnus Carlsen a plecat din postura de favorit clar. Campionul en-titre a beneficiat de un avantaj vizibil, chiar a fost la un pas de a incheia confruntarea. Americanul Fabiano Caruana a echilibrat insa soarta finalei si a obtinut un egal, ce parea imposibil la un moment dat.

A fost nevoie de tie-break, faza suplimentara in care Carlsen s-a impus. Astfel, norvegianul, si-a aparat din nou titlul. Iar maine, marele campion isi va sarbatori aniversarea cu numarul 28.

Legenadarul jucator de sah din Azerbaijan, Garry Kasparov, a comentat ezitarile lui Carlsen intr-o postare pe Twitter.



“In lumina socantului rezultat de egalitate obtinut dupa ce Magnus s-a aflat intr-o ipostaza avantajoasa o parte buna a confruntarii. Tin sa imi reconsider afirmatia ca el e favorit in jocurile rapide. Tie-break-ul necesita nervi de fier si se pare ca el ii pierde”



Din anul 2013, Magnus Carlsen se impune anual in Campionatul Mondial de Sah. La acest moment are deja 5 titluri de acest calibru. In timp ce Garry Kasporov a fost de 6 ori campion mondial, in tinerete.