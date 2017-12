Asta da sustinere. Fanii unei echipe din Argentina au incurajat fotbalistii cu un banner imens de 500 de metri pe care l-au intins in tribune - VIDEO

S-a intamplat la meciul dintre Rosario Central si Old Boys. Fanii gazdelor au intins un drapel imens in culorile echipei, galben si albastru. Panza a acoperit aproximativ 80% din tribunele stadionului. Dupa aceasta victorie, Rosario ocupa locul 22 in clasament, avand 13 puncte dupa 11 meciuri disputate.