Asteapta cu nerabdare meciul cu Luxemburg. Selectionata Moldovei este pregatita de partida din Liga Natiunilor - VIDEO

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONERUL MOLDOVEI: “Toti vor sa demonstreze ca acel esec din Luxemburg a fost doar un incident si nu a fost ceva normal.”

Radu GINSARI, MIJLOCASUL SELECTIONATEI MOLDOVEI: „Acel prim meci, in care am inceput cu stangul turneul, ne-a dat toate calculele peste cap.”

Selectionata Moldovei a fost zdrobita in Luxemburg, in septembrie, cu 4 la 0, iar maine, va intalni din nou aceasta formatie, in ultimul meci al grupei din Liga Natiunilor. Echipa noastra, practic, nu mai are sanse la promovare. Belarus conduce grupa, avand cu 3 puncte mai mult, dar isi joaca meciul cu amatorii din San Marino. Astfel, Alexandru Spiridon este pregatit sa dea maine o noua sansa tinerilor atacanti – Damascan, Nicolaescu si Boiciuc.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONERUL MOLDOVEI: “Atacantii sunt acei jucatori care baga mingea in poarta. Sunt baieti de 19-20 de ani, cu o perspectiva foarte buna, dar care nu au experienta de joc la cluburile lor. Asta e problema cea mai mare.”

Moldova va juca maine cu Luxemburg pe stadionul Zimbru, din capitala, iar meciul va incepe la ora 19.