Astra 2-2 Genk, in Europa League. Giurgiuvenii au fost condusi de doua ori, Budescu a marcat un gol genial, Seto a egalat pe final.

min 94 FINAL! Astra obtine un egal in ultimul minut cu Genk si spera in continuare la calificarea in optimile de finala!

min 90 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASTRA!!!!!!!!!!!! Seto egaleaza cu capul, dupa centrarea excelenta a lui Florea! 2-2

min 88 INCREDIBIL! Capul lui Sapunaru e scos la limita de portarul belgienilor!

min 82 Sapunaru gafeaza diin nou, iar Genk preia din nou conducerea prin reusita lui Trossard! 1-2

min 80 Iese Bus dupa 15 minute, intra Nicoara la Astra!

min 63 Iese Nicolae si Ionita, intra Bus si Florea la Astra.

min 62 Budescu suteaza din prima, putin peste!

min 60 Parada frumoasa a lui Lung, care trimite in corner la un sut frumos al belgienilor.

min 58 Ionitaaaaa!!! Ratare uriasa pentru jucatorul Astrei!

min 52 OCAZIE URIASA! Teixeira trimite peste poarta din pozitie excelenta!

min 46 Se reia jocul la Giurgiu. min 45 PAUZA la Giurgiu! Astra a egalat inainte de final, dupa o repriza controlata aproape in totalitate.

min 43 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASTRA!!!!! Budescu inscrie cu un sut sub bara dupa o faza geniala a lui Teixeira! 1-1

min 40 Patru cornere consecutive ale Astrei ramase fara rezultat.

min 39 Niculae suteaza din voleu mult peste poarta!

min 37 Defensiva Astrei e din nou paralizata, Silviu Lung scapa la limita de un gol incasat printre picioare!

min 25 GOL GENK! Sapunaru e pacalit cu un calcai, Geraldo ajunge tarziu, iar Silviu Lung este depasit. Se face liniste la Giurgiu, iar Astra este condusa dupa un start bun de meci! 0-

min 22 Faza periculoasa in careul Astrei, dar Silviu Lung iese si retine mingea in fata unui adversar.

min 17 Astra ramane in jumatatea belgienilor si incearca sa puna presiune pe fundasii adversi. Momentan, belgienii se apara cu calm si incearca sa dea lovitura pe contraatac.

*Sursa foto- www.uefa.com