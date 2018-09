Astra, candidata la titlu, in Romania. Giurgiuvenii au castigat meciul de pe terenul echipei Dinamo Bucuresti, scor 2 la 1 - VIDEO

Danijel Subotic a inscris golul de onoare al echipei Dinamo Bucuresti, la debutul pentru club. Atacantul elvetian a jucat la Sheriff Tiraspol, intre 2015 si 2016. Totusi, Dinamo a pierdut partida de acasa cu Astra Giurgiu, scor 1 la 2. Denis Alibec a fost eroul meciului. El a marcat un gol... Si a dat o pasa decisiva superba la golul lui Moise.

Astra Giurgiu are 14 puncte, acumulate in 8 etape. La fel si Sepsi, care a batut-o, aseara, pe Concordia, scor 3 la 0. Oaspetii au marcat toate golurile in ultimele 15 minute de joc. 14 puncte la activ are si FCSB, insa ros-albastrii au un meci rezerva. Ei joaca maine, in deplasare, cu CFR Cluj.