Astra Giurgiu este ca si calificata in finala Cupei Romaniei, dupa 4-1 cu Poli Timisoara - VIDEO

In minutul 3 al meciului, Budescu a cazut in careu dupa un contact cu fundasul advers. Arbitrul a dictat penalty, desi cei de la Poli Timisoara au protestat vehement. Acelasi Budescu a executat lovitura de la 11 metri. In cateva momente, oaspetii au egalat scorul, la capatul unei faze, in care Mailat s-a aflat in offside, in momentul cand a fost lansat in atac. Astra a revenit in avantaj, in minutul 36. A inscris Sapunaru.

In repriza secunda, arbitrul a dictat un nou penalty discutabil. Budescu a acuzat o lovitura in fata de la Bocsan, desi fundasul banatenilor nu l-a atins. Tot Budescu a transformat lovitura. In minutul 76, Astra a mai marcat o data. Alex Ionita a reusit o scarita frumoasa.

Astra a castigat cu 4 la 1 partida tur cu Poli Timisoara si este aproape calificata in finala Cupei Romaniei. Joi, in cealalta semifinala, CS U Craiova o intalneste pe FC Voluntari. Meciurile retur se vor disputa peste 3 saptamani.