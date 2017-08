Astra Giurgiu, la un punct de prima pozitie in Campionatul Romaniei dupa ce a batut-o pe Poli Timisoara - VIDEO

Meciul de aseara a fost unul cu ocazii multiple, la ambele porti. Campioana Romaniei din 2016 a avut, insa, 3 minute superbe, in prima repriza, in care a marcat 2 goluri. Polczak si Ionita au trimis balonul in plasa.

Timisoara putea reveni in joc, insa Canu a lovit bara transversala. Dupa pauza, Astra a dat inca o lovitura – Balaure a inscris si a pecetluit victoria.

Astra a acumulat 6 puncte, avand cu unul mai putin decat echipele FC Botosani, CFR Cluj si FCSB. Giurgiuvenii urmeaza sa joace, joi, returul cu formatia ucraineana Oleksandriya, din preliminariile turneului Europa League. In prima mansa, a fost remiza, scor 0 la 0, pe terenul Astrei