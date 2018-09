Astra Giurgiu urca pe locul doi in Campionatul Romaniei. Echipa lui Gigi Multescu a castigat meciul de aseara cu Gaz Metan, scor trei la zero - VIDEO

Astra, noua echipa a moldoveanului Victor Stina, care, insa, nu a fost inclus in lot aseara, a iesit in avantaj in minutul 40 al partidei cu Gaz Metan Medias. Congolezul Dylan Bahamboula a inscris dupa o centrare de pe banda stanga.

Dupa pauza, oaspetii au mai primit o lovitura. Luis Aurelio a vazut al doilea cartonas galben, de la arbitru, pentru un nou fault si a fost eliminat. Slabita, echipa de la Medias a suferit pe plan defensiv. In cateva minute, Nelut Rosu a facut 2 la 0...

Iar apoi a inscris si golul de 3 la 0. Cu aceasta victorie, Astra are 17 puncte si este la un punct in spatele liderei FCSB. Podiumul este completat de CFR Cluj, cu 16 puncte la activ. In etapa a 10-a, Astra Giurgiu va juca pe terenul echipei Viitorul Constanta.