Astra, pe locul 3 in campionat, dupa ce s-a impus in duelul ultimelor doua campioane din Romania: a trecut de FC Viitorul - VIDEO

Decarul gazdelor a punctat pentru 2 la 1 dupa o actiune individuala de exceptie. Balaure a deschis scorul in victoria Astrei cu 3 la 1 in fata celor de la FC Viitorul. Constantenii au egalat in prima repriza.

Andrei Ciobanu a executat perfect o lovitura libera.AMBIANTAScorul final de 3 la 1 a fost stabilit de Abang.AMBIANTADupa victoria de aseara, Astra e la egalitate de puncte cu FCSB, fiecare echipa are cate 21. Giurgiuvenii ocupa locul 3 in campionat.