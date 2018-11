Atac monstruos al lui Ghita la Morosanu: "O sa-i bat fiecare muschiulet din corp, va avea dureri cum n-a avut in viata lui!" Unde va avea loc meciul

E sceptic in privinta conditiilor propuse de promotia luptatorului moldovean, dar spune ca e pregatit pentru un meci cu zeci de mii de oameni in tribune! Ghita viseaza la o confruntare pe National Arena si il ameninta pe Morosanu.

"Nu am nevoie de faima sau de bursa pe care Morosanu vrea sa mi-o ofere. Vreau ca meciul sa se dispute pe un stadion in care poate intra toata Romania. Nu am jignit pe nimeni cu postarile de pe Facebook. Singurul lucru pe care l-am facut a fost ca l-am promovat pe campionul nostru Catalin Morosanu. Nu stiu de unde au inceput si ceilalti sa se agate de mine, sa se urce pe mine ca maimutele. Eu nici nu l-am luat in considerare pe Raul Catinas pentru ca nici nu-l consideram un adversar. Cred ca ar fi frumoasa o lupta intre mine si Morosanu pe stadionul National din Bucuresti. Performantele mele vorbesc de la sine, sunt reale, eu am luptat la nivel inalt, cel mai inalt. De fiecare data cand intram in ring cu cei mai buni, le era frica.

Morosanu a intrat in ring, dar cred ca a facut act de prezenta. Mi-a facut o ofertam nu ne-am inteles, dar nu a fost o oferta reala. E an centenar si am considerat ca e bine pentru sport si pentru oameni sa ma lupt pentru Romania. Vreau sa trecem la fapte, ca pana la urma vorbim si nu mai facem nimic. Cred ca nu va avea loc lupta cu Morosanu pentru ca imi pune conditii pe care nu pot sa le accept. Nu m-am luat de familia lui in viata mea.

Daca el asa a considerat, sau daca vrea s-o faca pe victima la TV, nu e problema. Are si atitudine, si fata de victima. Eu promit acum in fata voastra ca daca Morosanu accepta lupta, ii bat fiecare muschiulet din corp! Va fi cu vanataie, cu durere pe care n-a avut-o in viata lui. Nu-i voi da KO, il voi bate atat de rau incat o sa ma viseze dupa ce se va termina gala. Eu si Morosanu ar trebui sa facem publicul fericit. Sa facem diferenta intre a fi campion si chilotareala", a atacat Ghita.