Atacantul Mohamed Salah a marcat de 4 ori pentru Liverpool, in meciul cu Watford, si e lider detasat in topul golgheterilor din Anglia - VIDEO

Mohamed Salah a deschis scorul in meciul dintre Liverpool si Watford inca in minutul 4. A fost doar inceputul unei seri istorice pentru egiptean. Salah a dublat avantajul echipei sale pana la pauza.

Imediat dupa startul partii secunde, Salah a pasat decisiv la golul lui Firmino. Egipteanul nu s-a oprit aici. A mai inscris de doua ori si a stabilit scorul final de 5 la 0.

Salah reuseste un sezon de vis la Liverpool. Atacantul egiptean a ajuns la 36 de goluri in actuala stagiune, 28 dintre care au fost reusite in Premier League. Salah este lider autoritar in topul golgheterilor din campionatul Angliei. Liverpool ocupa locul 3.