Atacantul moldovean de la PSG face senzatie in Liga Campionilor pentru tineret. Virgiliu Postolachi a inscris pentru gruparea pariziana in meciul contra lui Bayern Munchen - VIDEO

Virgiliu Postolachi a marcat in minutul 88 pentru PSG in Youth League. Totusi, echipa atacantului moldovean a cedat in meciul contra lui Bayern Munchen, scor 1 la 3. Nemtii au inscris de doua ori in prima repriza, iar in partea secunda si-au garantat victoria.

PSG si-a asigurat calificarea in play-off-ul Youth League, dupa ce a ocupat locul 2 in grupa. A fost al doilea gol pentru Virgiuliu Postolachi in acest sezon al Ligii Campionilor pentru tineret. Atacantul a mai inscris impotriva celor de la Celtic.

Virgiliu Postolachi are 17 ani si evolueaza la PSG din vara anului 2013. Atacantul moldovean este si cetatean francez.