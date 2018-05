Atacantul moldovean, Radu Ginsari de la Hapoel Haifa a cucerit Cupa, dupa finala contra Beitar Ierusalim - VIDEO

Hapoel Haifa a cucerit Cupa Israelului, dupa ce s-a impus cu 3 la 1 in fata celor de la Beitar Ierusalim. Radu Ginsari si colegii sai au sarbatorit nebuneste primul trofeul din acest secol pentru Haifa, iar seara magica a culminat cu un show de focuri de artificii. Radu Ginsari a celebrat castigarea cupei infasurat in drapelul Moldovei.

Partida de aseara a inceput cu asediul celor de la Hapoel Haifa, iar in minutul 28, echipa lui Ginsari a deschis scorul cu un gol fabulos, la care a contribuit si atacantul moldovean.

Replica adversarilor a venit imediat. S-a ajuns in prelungiri, unde Hapoel Haifa a dominat clar. Echipa lui Ginsari a punctat de 2 ori si si-a garantat trofeul.

Este primul trofeu pentru Radu Ginsari de la venirea in Israel. Atacantul moldovean semnat cu Hapoel Haifa in vara anului trecut. In campionat, Hapoel Haifa ocupa locul 4.