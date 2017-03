Atacantul moldovean Vadim Cemartan a fost eliminat in meciul din Liga Campionilor Asiei, dupa ce si-a lovit adversarul in plina viteza - VIDEO

Cemartan a vazut cartonasul rosu in minutul 63, dupa ce si-a lovit adversarul in plina viteza. Nu este prima incalcare de acest gen pentru moldovean. In luna mai, Cemartan l-a accidentat grav pe portarul Radu Matu in semifinalele Cupei Moldovei.

Atunci, Vadim Cemartan, care evolua pentru Dacia Chisinau, a fost descalificat pentru 6 meciuri, iar Radu Mitu a stat departe de fotbal cateva luni. Pana la eliminarea atacantului moldovean, Bunyodkor era deja condusa.

Zob Ahan a invins intr-un final cu 2 la 0. Astfel, echipa moldoveanului Vadim Cemartan ocupa ultima pozitie in grupa C din Liga Campionilor Asiei, fara niciun punct acumulat in 3 meciuri.