Atacantul nationalei Moldovei, Ion Nicolaescu a ingenuncheat-o pe Sheriff. Fotbalistul nostru a marcat in meciul de aseara si si-a ajutat echipa, Sahtior Soligorsk sa-i invinga pe tiraspoleni - VIDEO

Dupa victoria senzationala, de 2 la 1 contra celor de la Spartak Moscova, ieri campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol a suferit infrangere intr-un alt amical desfasurat in cantonamentul din Turcia.

Viespile au cedat cu 1 la 2, in fata bielorusilor de la Sahtior Soligorsk. Toate golurile au fost marcate in prima repriza. Bielorusii au deschis primii scorul, in minutul 12 prin Bakai.

Peste alte cateva minute Sheriff Tiraspol a egalat, dupa o faza la care un fundas advers facut o greseala ca in curtea scolii.

Golul victoriei pentru bielorusi a fost inscris de un moldovean. Transferat in iarna la Soligorsk, varful nationalei Moldovei Ion Nicolaescu a dat lovitura.

Campioana Sheriff Tiraspol mai are programata un amical in cantonamentul din Belek, Turcia. Meciul se va desfasura pe 1 matrie, insa nu se stie deocamdata cu cine vor juca viespile.