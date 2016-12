Atleta Zalina Marghieva a obtinut titlul de sportivul anului, la o ceremonie speciala, iar echipa anului a fost desemnata nationala de rugby - VIDEO

Zalina MARGHIEVA, ATLETA "E cea mai mare apreciere pe care poate sa o primeasca un sportiv la el acasa. Ma simt fericita pentru ca realizarile mele in sport, performantele mele au fost apreciate.”

Aruncatoarea ciocanului, Zalina Marghieva, care a ocupat locul 5 la Olimpiada de la Rio, s-a impus in top 10 sportivi ai anului. In acesta au mai intrat si alti olimpici, precum halterofilii Alexandru Spac si Serghei Cechir sau judocanul Valeriu Duminica. Ministerul Tineretului si Sportului a oferit aseara multe alte premii. Cel mai bun antrenor al anului a fost desemnat Mihai Cucu, de la lupte greco-romane.

Mihai CUCU, ANTRENORUL ANULUI "Mi-au pus inca o problema, trebuie sa demonstram si la anul ca suntem cei mai buni, deoarece e mai usor de castigat un titlu decat sa il confirmi apoi."

Titlul de cel mai bun tanar sportiv i-a revenit luptatoarei Anastasia Nichita.





Anastasia NICHITA, LUPTATOARE "A fost o surpriza mare pentru mine. Ma bucur foarte mult ca am luat acest premiu. Imi doresc sa nu ma opresc aici."





Echipa anului 2016 a fost desemnata nationala Moldovei de rugby.





Sergiu CASTRAVET, RUGBIST "Anul acesta a fost putin mai greu pentru noi, dar, oricum, am demonstrat ca suntem o echipa, ca putem realiza lucruri mari."

Aseara au fost premiati si cei mai buni in sporturi neolimpice, in randul lor fiind si kickboxeri profesionisti.

Nicolae CARAUS, LUPTATOR K1 "Am depus tot efortul in sala, sa arat rezultate cat mai bune, in favoarea mea si a tarii. Trebuie sa ridicam faima tarii noastre."





Victor ZUBCU, MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI "Pe probele olimpice avem in jur de 40 de medalii, pe cele neolimpice in jur de 130. Sunt baieti extraordinari."