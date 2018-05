Antoine Griezmann a inscris doua goluri in meciul jucat la Lyon, in minutele 21 si 49. Aproape de final, Gabi a marcat si el. Atletico Madrid a cucerit trofeul pentru a treia oara, dupa ce a triumfat si in 2010 si 2012. Marseille a pierdut deja a treia finala, in cadrul competitiei.