Atletico Madrid a cucerit trofeul Europa League. Spaniolii au facut show in finala contra celor de la Olympique Marseille si s-au impus clar la Lyon - VIDEO

Mii de fani s-au adunat in centrul Madridului pentru a celebra cel de-al treilea trofeu Europa League cucerit de Atletico. Spaniolii s-au impus clar in finala contra lui Olympique Marseille, scor 3 la 0. Prima mare ocazie a apartinut francezilor, insa Germain a ratat. Sansele s-au razbunat, iar in minutul 21, Griezmann a deblocat tabela de marcaj.

A urmat inca o lovitura pentru Marseille. Dupa jumatate de ora de joc, vedeta francezilor, Dmitri Payet, s-a accidentat si a parasit terenul in lacrimi. Atletico si-a dublat avantajul in debutul partii secunde, cand Griezmann a semnat dubla. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Gabi.

Fernando TORRES, ATACANT ATLETICO MADRID: "E o onoare sa pot juca cu acesti baieti, care intr-adevar inteleg ce inseamna Atletico si cat de dificil este sa cuceresti trofee aici, dar si cat de important este pentru suporteri. Este cel mai valoros trofeu castigat de mine. "

Este al treilea trofeu Europa League pentru Atletico Madrid. De partea cealalta, francezii au ajuns la 3 finale de Cupa UEFA si Liga Europei pierdute.