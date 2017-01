Atletico Madrid e ca si calificata in sferturile Cupei Spaniei, dupa ce a invins in deplasare Las Palmas - VIDEO

Cu un parcurs sub asteptari in La Liga, Atletico Madrid se revanseaza in Cupa Spaniei. Trupa lui Diego Simeone s-a impus fara probleme in fata celor de la Las Palmas, scor 2 la 0 si este cu un pas in sferturi. Koke si Griezmann au rezolvat partida pentru madrileni.

Intr-o alta partida, Valencia a fost umilita de Celta Vigo chiar la ea acasa. Pe Mestalla, liliecii au fost invinsi in prima mansa a optimilor scor 1 la 4. Oaspetii au beneficiat de un penalty inca in minutul 3, iar pana la pauza au mai inscris de 2 ori.

Debutul partii secunde se anunta unul promitator pentru Valencia. Parejo a redus din diferenta cu 30 de minute inainte de final, dupa ce a inscris din penalty. Minunea insa nu s-a produs. Guidetti a stabilit scorul final la doar cateva minute dupa ce a fost introdus pe teren.

S-a incheiat 4 la 1, iar Celta Vigo este favorita clara la accederea in patrimi inaintea returului de sapamana viitoare. La finalul meciului fanii Valenciei au fluturat cu batiste albe, cerand plecarea lui Peter Lim de la conducerea clubui.