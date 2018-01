Atletico Madrid e in sferturile Cupei Regelui, dupa o victorie impotriva unei echipe din Segunda B a campionatului Spaniei - VIDEO

Atletico Madrid merge in sferturile Cupei Regelui, dupa o victorie clara in fata celor de la Lleida, scor 3 la 0. Gazdele s-au jucat cu ocaziile in prima reprize, fiind, de cateva ori, foarte aproape de a debloca tabela de marcaj. Atletico s-a dezlantuit in partea secunda. Carrasco a punctat in minutul 57 din pasa lui Costa.

In minutul 74, Gameiro a facut 2 la 0. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Vitolo.

In campionat, Atletico ocupa locul 2, fiind la 9 puncte in spatele Barcelonei.