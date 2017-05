Atletico Madrid, neputincioasa in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor, in fata unui Cristiano Ronaldo fabulos - VIDEO

Dupa ce a marcat 5 goluri in 2 meciuri cu Bayern Munchen, Cristiano Ronaldo s-a luat de Atletico. Aseara, deja in minutul 10, atacantul portughez a marcat cu o lovitura de cap, din pasa lui Casemiro. Atletico a pus rar in pericol poarta lui Keylor Navas.

Dupa pauza, Cristiano Ronaldo a mai lovit de doua ori, din pasele lui Benzema si Lucas Vazquez. Portughezul a ajuns la 103 goluri in Liga Campionilor, record absolut in istoria competitiei. Real Madrid a castigat cu 3 la 0 partida, iar Atletico pare sa aiba o misiune imposibila in returul de peste o saptamana, de pe Vicente Calderon. Nicio echipa in istoria Ligii Campionilor nu a revenit de la o diferenta de 2 goluri, in semifinale, nemaivorbind de 3 goluri.

Cristiano RONALDO, ATACANT REAL MADRID: “Sunt foarte fericit. A fost un meci foarte bun în care echipa mea s-a prezentat fenomenal. Totul e superb pentru noi, dar această etapă eliminatorie încă nu s-a încheiat.”

In aceasta seara, in cealalta semifinala a Ligii Campionilor, AS Monaco primeste vizita formatiei Juventus Torino.