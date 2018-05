Atletico Madrid revine in finala Europa League. Spaniolii s-au calificat in ultimul act al competitiei, dupa ce au trecut la limita de Arsenal Londra - VIDEO

Atletico Madrid s-a calificat pentru a treia oara in ultimii 8 ani in finala Europa League. Spaniolii s-au impus aseara la limita in fata celor de la Arsenal Londra, scor 1 la 0. Dupa 1 la 1 in tur, elevii lui Diego Simeone au dat lovitura chiar inainte de pauza.

Diego Costa a inscris din pasa lui Griezmann. In repriza secunda, Arsenal s-a aruncat in atac, insa nu a reusit sa marcheze. S-a incheiat 1 la 0, iar Arsene Wenger va pleca de pe banca celor de la Arsenal fara vreun trofeu european in cei 22 de ani petrecuti la club.

Arsene WENGER, ANTRENOR ARSENAL: "Sunt foarte trist. Din pacate, trebuie sa treci peste asta. Fotbalul poate fi foarte crud, cateodata foarte placut, dar suferinta este una imensa in aceasta seara."

In finala, Atletico o va intalni pe Olympique Marseille. Francezii s-au calificat in ultimul act gratie victoriei din tur contra celor de la Salzburg. Partida de aseara a avut nevoie de prelungiri. Salzburg a marcat de doua ori, insa francezii au inscris in minutul 116 si au smuls calificarea. Finala de la Lyon dintre Atletico Madrid si Olympique Marseille se va disputa pe 16 mai.