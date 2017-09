Atletico Madrid si-a inaugurat bijuteria de stadion. Echipa lui Diego Simeone a si castigat primul meci pe noua arena, care a costat peste 240 de milioane de euro - VIDEO

Stadionul Wanda Metropolitano a fost deschis oficial aseara. 6 ani a durat constructia arenei, capacitatea tribunelor fiind de 68 de mii de locuri. Nu mai putin de 240 de milioane de euro a cheltuit clubul pentru faimoasa arena. Botezul a fost unul reusit – Atletico Madrid a castigat primul meci, cel cu Malaga, scor 1 la 0. Griezmann a marcat golul.

Intr-o alta partida, Getafe a primit vizita Barcelonei si a condus la pauza dupa golul splendid al lui Shibasaki. Catalanii au intors scorul, in repriza secunda. Denis Suarez a egalat, iar Paulinho a marcat pentru 2 la 1, acesta fiind primul gol al mijlocasului brazilian pentru blaugrana.

FC Barcelona conduce in campionat, cu 12 puncte din 12 posibile. Tot aseara, Joaquin, jucatorul emblematic al echipei Betis, a marcat doua goluri in meciul cu Deportivo si a stabilit un record istoric. Joaquin a devenit primul jucator care inscrie cel putin o data in 15 sezoane din La Liga. Betis a invins-o pe Deportivo La Coruna, scor 2 la 1. In poarta oaspetilor, a debutat romanul Costel Pantilimon.