Atmosfera de senzatie la Gala K1. Mai multi moldoveni au suferit infrangeri, dar au fost si victorii de rasunet - VIDEO

Alexandru Prepelita a concurat in turneul-piramida al categoriei de 71 de kilograme. El l-a invins, la puncte, pe cipriotul Giorgios Kostanidis in semifinale. Marea finala a fost una extrem de grea pentru moldovean.

Prepelita l-a intalnit pe romanul Andrei Leustean intr-o lupta foarte echilibrata. AMBIANTA A fost nevoie de extra round, la finalul caruia arbitrii i-au dat victoria sportivului nostru.

Alexandru PREPELITA, LUPTATOR MOLDOVA: „ Am rabdat putin mai mult ca el. Aici a fost numai mana si voia lui Dumnezeu si munca depusa. ”

Un superduel a fost cel dintre Maxim Bolotov si Colin George. Moldoveanul a primit cateva lovituri de la gigantul olandez si a inceput a sangera. Totusi, dupa ingrijirile medicale, Bolotov a continuat lupta si, in runda a doua, a fost trimis in knockout. Peste aproximativ 2 minute, Bolotov si-a revenit. Colin George a avut un mesaj pentru moldovean.

Colin GEORGE, LUPTATOR OLANDA: “ Maxim, sper că te vei recupera rapid. Ne cunoaştem. Nu există ură între noi. Te iubesc. ”

Un knockout de senzatie a reusit si Aurel Ignat. Moldoveanul l-a distrus pe olandezul Noah Apituley, dupa un minut si 51 de secunde.

Aurel IGNAT, LUPTATOR MOLDOVA: “ - Cu atâtea knockout-uri, nu vrei să îţi iei un al doilea nume Fulger ? - Nu. Mă aranjează şi Ignat Aurel. ”

In concursul feminin, moldoveanca Nadejda Cantir a castigat la puncte lupta cu olandeza Feride Kirat. Sportiva noastra s-a calificat in finala pentru centura de campioana la 51 de kilograme, in care va da piept cu o alta luptatoare din Olanda.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE MOLDOVA: “Sunt foarte bucuroasa. Deja centura o vreau foarte mult. Va fi a mea. ”

Tot aseara, Nicolae Caraus a castigat la puncte lupta dificila cu olandezul mult mai experimentat Samir Bokhidous. Ghinion au avut alti luptatori moldoveni. Stanislav Renita, Serghei Morari si Alexandru Burduja au suferit infrangeri.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: “Am avut si sentimentul bucuriei si scarbei pentru luptatorii nostri, dar aceste este sportul. Numai prin asa lupte vom creste. ”

Urmatoarea Gala KOK la Chisinau va avea loc in luna septembrie.