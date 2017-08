Atmosfera din Las Vegas a fost incinsa la maxim. Mayweather si McGregor au facut totul pentru ca fanii sa nu ramana dezamagiti de lupta milioanelor - VIDEO

Invazie irlandeza in Las Vegas. Sutele de fani ai lui Conor McGregor au cantat si au dansat inainte de lupta, in speranta ca favoritul lor ii va auzi. Cei doi sportivi au ales sa lupte in manusi de 8 uncii, cu 2 mai usoare decat cele standard.

McGregor si-a facut aparitia in arena cu o frezura noua, infasurat in drapelul Irlandei. In schimb, Mayweather a decis sa imbrace o cagula pe fata. Internautii s-au amuzat pe seama aparitiei americanului. La conferinta de presa de dupa duel, a fost randul lui McGregor sa faca spectacol. Acesta a iesit la discutia cu jurnalistii cu o sticla de whiskey in mana.

“Ce faceţi ? Salut. O să pun la o parte whiskey-ul meu irlandez. ”

A intrerupt si un jurnalist pentru a savura.

“Acest whiskey are un gust atât de bun!”

Totusi, conferinta de presa nu a mai fost atat de spectaculoasa ca cele anterioare, la care Mayweather si McGregor si-au promovat lupta.

“Sunt bancnote de 1 dolar. Unde sunt banii adevărăţi? ”

“Capul tău mic merită o palmă. ”