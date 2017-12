Atmosfera electrizanta in tribune, la Derby-ul Etern, dintre marele rivale Partizan si Steaua Rosie Belgrad. Fanii s-au batut si au aprins torte si fumigene - VIDEO

Atmosfera electrizanta in tribune, la Derby-ul Etern, asa cum mai este numit meciul dintre marile rivale Partizan si Steaua Rosie Belgrad. Suporterii celor doua echipe nu s-au limitat, insa, la torte si fumigene. Nebunie totala a fost in randul fanilor echipei Partizan.

Doua grupari ultras ai gazdelor s-au batut, pentru a prelua controlul tribunelor. Cei invinsi au fost dezbracati si arsi cu torte. Fortele de ordine i-au scos din infern, iar pentru asta meciul a fost intrerupt pentru cateva minute.

17 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar unul din fani este in stare grava, la spital. Derby-ul Serbiei s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1. In clasamentul campionatului, Steaua Rosie conduce detasat, cu 57 de puncte. Partizan, care este detinatoarea titlului, are cu 9 puncte mai putin.