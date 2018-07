Atunci cand munca de echipa conteaza cel mai mult. Etapa a treia a Turului Frantei a fost una speciala - un contratimp pe echipe, castigat de formatia americana BMC - VIDEO

Etapa a treia de la Tour de France s-a desfasurat in oraselul Cholet, din vestul tarii, si a avut o distanta de doar 35,5 kilometri. La cursa contratimp, au participat 22 de echipe a cate 8 ciclisti. Primii 4 ajunsi la linia de sosire inregistrau rezultatul final al formatiei. BMC a dat un exemplu de munca in echipa si a castigat etapa, reusind sa parcurga distanta in 38 de minute si 46 de secunde.

Echipa britanica Team Sky a venit cu 4 secunde intarziere, iar belgienii de la Quick-Step au completat podiumul. Victoria echipei BMC l-a ajutat pe membrul sau, ciclistul belgian Greg Van Avermaet, sa devina noul lider al clasamentului general de la Tour de France.

In acelasi timp, fostul lider, slovacul Peter Sagan, a avut o prestatie modesta si a fost lasat in spate de echipa sa. Prin urmare, Sagan a ajuns pe locul 80 in clasamentul general.