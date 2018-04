Atunci cand tinerii sunt un exemplu de urmat pentru cei mai mari. FC Barcelona a castigat Liga Campionilor la tineret - VIDEO

Finala Youth League, turneu destinat fotbalistilor de pana la 19 ani, s-a disputat in orasul elvetian Nyon. FC Barcelona a dictat jocul si a marcat in minutul 33, prin Alejandro Marques. Dupa pauza, acelasi jucator a facut 2 la 0, profitand de neatentia fundasului echipei Chelsea.

Baietii de la Chelsea au avut, apoi, cateva minute bune de joc, si au lovit de doua ori bara. Golul a venit tot in poarta englezilor. Pe final, Abel Ruiz a inscris pentru 3 la 0 si a completat triumful Barcei.

FC Barcelona a cucerit Liga Campionilor la tineret pentru a doua oara. In competitia seniorilor, catalanii au fost eliminati in sferturi de finala, de AS Roma.